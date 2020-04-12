مسؤول إيطالي يستبعد إلغاء حالة الطوارئ قريبا بسبب كورونا

شدد مفوض الحكومة الإيطالية لحالة طوارئ فيروس كورونا المستجد (كوفيدــ19)، دومينيكو أركوري، على أن إيطاليا لا تزال بعيدة عن فكرة الخروج من حالة الطوارئ نتيجة الفيروس في الوقت الحالي، مطالبًا الإيطاليين بالبقاء في المنازل.

وقال أركوري، في مقابلة مع محطة «سكاي تي جي 24» الإخبارية الإيطالية: «يجب الحذر من سلوكياتنا الأساسية حتى يتم احتواء العدوى. في عيد الفصح يجب أن نبقى في المنزل حتى لا نتسبب في أضرار».

وشدد أركوري على ضرورة الاستمرار في مناشدة جميع الإيطاليين بأن يتحلوا بسلوك مسؤول والفهم، موضحًا أنه حتى يكون هناك لقاح، فإن العلاج الوحيد لمكافحة هذه الحالة الطارئة «هو أنفسنا وتصرفاتنا وإحساسنا بالمسئولية».

وأضاف: «يجب أن نفعل كل ما هو ممكن لمنعه، وإذا لم يكن من الممكن منعه تماما، فسوف نحتوى العدوى»، مشددا على ضروة الاستمرار في اتباع التعليمات خاصة في أيام عيد الفصح.

وسجلت إيطاليا أعلى عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا في أسبوع، أمس، وذلك بعد يوم من اتجاه الحكومة نحو تمديد الإغلاق في البلاد، في الوقت الذي لم يتم فيه سوى تقديم تسهيلات محدودة للشركات التي تطالب بالبدء من جديد في دفع عجلة النشاط الاقتصادي.

وتم تسجيل 4694 حالة إصابة جديدة بالفيروس، مقارنة بـ3951 إصابة في اليوم السابق. ويأتي هذا الارتفاع وسط استمرار تزايد أعداد الاختبارات التي تهدف للكشف عن الإصابة. وبلغت عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد حاليا 152 ألفا و271 شخصا.

كما سجلت إيطاليا 619 وفاة بالفيروس، أمس، مقارنة بـ570 وفاة في اليوم السابق، ليصل بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 19 ألفا و468 شخصا.

إلى ذلك، وصلت إلى إيطاليا، أمس، بعثة طبية تونسية تضم 7 أطباء وممرضين، بهدف المساهمة فى مكافحة فيروس كورونا، وذلك رغم «تواضع الإمكانيات» الصحية التونسية، وفق ما ذكر بيان لرئاسة الجمهورية التونسية.

وجاءت هذه المبادرة عقب مكالمة هاتفية جرت في 23 مارس، بين الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا ونظيره التونسي قيس سعيد. وينتمي الأطباء والممرضون المتطوعون إلى الجهاز الطبي العسكري، وهم متخصصون في الإنعاش والتخدير والأمن البيولوجي.

ووصلت البعثة الطبية التونسية إلى مدينة ميلانو شمالي إيطاليا، ويفترض أن يتم نشر الفريق لمدة 15 يوما في مقاطعة لومبارديا، الأكثر تضررا من الوباء.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية التونسية، فى بيان، إن إرسال البعثة يأتي «ضمن ما دعت إليه تونس من اعتماد مقاربة شاملة تكفل توحيد الجهود على المستوى الدولي لمحاربة الوباء، واستجابة لطلب رئاسة مقاطعة لومبارديا الحصول على دعم الدول الصديقة».