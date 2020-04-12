المفوضية الأوروبية تحذر المجر بسبب قانون مواجهة كورونا

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هددت رئيسة المفوضية الأوروبية المجر باتخاذ إجراءات قانونية ضد بوخارست بسبب تبنيها قانونا جديدا في إطار مكافحة تفشي فيروس كورونا.

وقالت أورزولا فون دير لاين لصحيفة "بيلد ام زونتاج" إنها "مستعدة للتحرك إذا ما تجاوزت القيود حدود المسموحة".

وفي وقت سابق الشهر الجاري، أعطى البرلمان المجري، الذي يهيمن عليه حزب رئيس الوزراء فيكتور أوربان "فيديز"، صلاحيات واسعة للحكومة لمواجهة أزمة كورونا.

ويسمح القانون، الذي تم تمريره دون تحديد فترة سريانه، لأوربان بالحكم وفقا لمرسوم، وفي بعض الحالات دون مراقبة برلمانية.

وأثار ذلك انتقادات الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي، خاصة وأن أوربان كان في صدام بالفعل مع الشركاء الأوروبيين بشأن سياساته الاستبدادية خلال فترة ولايته التي استمرت 10 أعوام.

وقالت رئيسة المفوضية إن فرض إجراءات طوارئ لمكافحة الفيروس أمر مقبول، "لكن يجب أن تكون الإجراءات متناسبة، ومحددة بفترة زمنية، ويتم التحكم فيها ديمقراطيا".