الهند تستعد لتمديد الإغلاق الوطنى رغم تأثيره على الاقتصاد

ذكر رئيس وزراء العاصمة الهندية نيودلهي، أرفيند كيجريوال، اليوم السبت، أن الحكومة الهندية تتأهب لتمديد الإغلاق المطبق على جميع أنحاء البلاد ، والذى تبلغ مدته 21 يوما، ليستمر إلى ما بعد يوم الثلاثاء المقبل، وذلك لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

وقال كيجريوال في تغريدة فى أعقاب مؤتمر عبر الإنترنت بين رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي ورؤساء وزراء حكومات الأقاليم الهندية "لقد اتخذ رئيس الوزراء قرارا صائبا بتمديد الإغلاق".

وأضاف كيجريوال: "الهند اليوم في وضع أفضل من الكثير من الدول النامية الأخرى، لأننا بدأنا الإغلاق مبكرا. وإذا توقف (الإغلاق) الآن، ستتبدد جميع المكاسب. ولتعزيزها، من المهم أن يتم تمديده"، في إشارة إلى الإغلاق.

وأعلنت حكومة مودي إغلاقا لمدة 21 يوما في 24 مارس لاحتواء زيادة محتملة في حالات الإصابة بكورونا في الدولة ذات الـ3ر1 مليار نسمة.

وطلبت الحكومة الهندية من كافة العاملين في الدولة باستثناء هؤلاء الذين يعملون في الرعاية الصحية ومن يقدمون الخدمات الأساسية والسلع بالبقاء في المنازل. كما تم إيقاف حركة الرحلات الجوية والقطارات والسيارات.

وذكرت قناة "إن دي تي في" الإخبارية نقلا عن مصادر بالحكومة أنه من المتوقع صدور إعلان رسمي من الحكومة الاتحادية بشأن تمديد الإغلاق لما بعد 14 أبريل في الأيام المقبلة، ومن المحتمل في خطاب رسمي لمودي موجها للأمة.

لم يذكر كيجريوال في تغريدته مدة تمديد فترة الإغلاق. وقال: "إذا تم إيقافه الآن، فسيذهب كل ما تحقق سدى. ولتعزيزه، من الضروري تمديده".

وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء أن العديد من رؤساء الوزراء الإقليميين في الاجتماع حثوا مودي على تمديد الإغلاق رغم مخاوف من تأثيره على الاقتصاد الهندي.

وحرم الإغلاق الملايين من العمالة اليومية وعمال البناء من قوت يومهم الهزيل وأدى إلى نزوح للعمالة المهاجرة من المناطق الحضارية إلى قراهم.

وقال مودي في الاجتماع إنه يجب حماية حياة الأشخاص وسبل معيشتهم.

وسجلت الهند أكثر من ألف إصابة جديدة بـ(كوفيد-19) خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، لترتفع حصيلة المصابين الإجمالية إلى 7 آلاف و529 شخصا، حسب بيانات وزارة الصحة. واستقر عدد الوفيات عند 242 شخصا.