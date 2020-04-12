طالب الدكتور محمد خميس شعبان نائب اتحاد المستثمرين ورئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر الحكومة بضرورة صرف جميع مستحقات الشركات لدى الحكومة وقطاع الأعمال العام، نظرا للظروف الصعبة التى يعيشها الصناع بسبب تراجع إيرادات أغلب الشركات فى ظل تراجع حجم المبيعات بسبب الحظر.

وأضاف خميس أن هناك ضرورة ايضا لتأجيل سداد التزامات المصانع لكل من (الكهرباء ــ المياه ــ الغاز ــ التأمينات الاجتماعية) لمدة 6 أشهر على أن يتم السداد عن طريق قروض بنكية بفائدة مخفضة وفترة سماح 6 أشهر وسداد من 3 إلى 5 سنوات.

وتابع خميس من ضمن الاجراءات الضرورية ايضا التى يطالب بها الصناع ويتطلب من الحكومة الموافقة عليها هو مد فترة التعاقدات الحالية تحت التنفيذ مدة 3 أشهر وتجدد وذلك بسبب أن مستلزمات الإنتاج المستوردة من الخارج تواجه المصانع صعوبة فى شحنها إلى مصر نتيجة غلق موانئ التصدير فى الخارج بالإضافة إلى انخفاض معدل دوران العمل نتيجة الأجازات الإجبارية للعاملين.

ولفت رئيس جمعية مستثمرى أكتوبر أن إلغاء القسط الثابت للكهرباء لمدة 6 أشهر على الأقل، ومد فترة تقديم الإقرارات الضريبية للشركات حتى 30 يونيو 2020 بسبب الظروف الحالية، من الامور المهم الموافقة عليها خلال الفترة الحالية حتى لا تجد المصانع نفسها امام خيارين، كلاهما مر «الإفلاس او الإغلاق».

وشدد خميس على ضرورة قيام الجميع بواجباتهم اتجاه المجتمع، كصناع سنبذل قصارى جهدنا لتوفير احتياجات السوق، وزيادة حجم الاستثمارات، لكن نطالب فى نفس الوقت الحكومة بالاستمرار قدما فى تطبيق خطة الاصلاح الاقتصادى ودعم القطاع باعتباره قاطرة النمو الحقيقى للاقتصاد.