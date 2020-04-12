وزير المالية التركي: نتواصل دوما مع المؤسسات المالية الدولية

صرح وزير الخزانة والمالية التركي، براءت ألبيرق، بأن تركيا تتواصل دوما مع المؤسسات والمنظمات المالية الدولية بشأن آثار فيروس كورونا.

وكتب على موقع تويتر اليوم الأحد: "نتواصل مع العديد من الدول والمؤسسات حول مكافحة فيروس كورونا وتأثيره على الاقتصاد".

وأضاف: "في تركيا، ندعم آليات مختلفة بين الدول لضمان استمرار التجارة العالمية؛ وغير ذلك، فإننا لم نعقد أي اجتماع أو نطلب أي شيء من أي مؤسسة أو دولة"، وفقا ما نقلته عنه وكالة "بلومبرج" للأنباء.

يأتي هذا بعد استبعاد الرئاسة التركية أن يتم طلب قرض من صندوق النقد الدولي، بعد تكهنات في هذا الشأن أثارها تصريح لرئيسة الصندوق كريستينا جورجيفا تحدثت فيه عن "اتصال بناء" بين المؤسسة وأنقرة.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن القول في مقابلة مع قناة "سي.إن.إن تورك"، إن التوصل إلى اتفاق جديد أو ترتيب مع صندوق النقد ليسا على جدول أعمال تركيا.

وكانت جورجيفا قالت: "لدينا اتصال بناء جدا مع كل الدول الأعضاء، بما في ذلك تركيا"، وذلك ردا على سؤال لتلفزيون بلومبرج عما إذا كان الصندوق سيساعد تركيا في مواجهة التداعيات الاقتصادية لكارثة تفشي جائحة فيروس كورنا.