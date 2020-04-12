 فيديو.. طرح البرومو الدعائي لمسلسل الزعيم «فلانتينو» - بوابة الشروق
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فيديو.. طرح البرومو الدعائي لمسلسل الزعيم «فلانتينو»

إيمان محمود:
نشر فى : الأحد 12 أبريل 2020 - 9:43 م | آخر تحديث : الأحد 12 أبريل 2020 - 9:43 م

طرح المنتج تامر مرسي، اليوم الأحد، البرومو الدعائي لمسلسل "فلانتينو"، بطولة الزعيم عادل إمام، والمقرر عرضه في رمضان المقبل على شاشة "DMC".

ويشارك في بطولة "فلانتينو" -بجانب الزعيم- كل من دلال عبدالعزيز، وداليا البحيري، ووفاء صادق، وطارق الإبياري، وهدى المفتي، ومحمد كيلاني، ورانيا محمود ياسين، وإلهام عبدالبديع، وسليمان عيد، وبدرية طلبة، وأحمد فريد، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.

وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي اجتماعي، حول "نور عبدالمجيد" الشهير بـ"فالنتينو" والذي يملك مدارس إنترناشيونال.

 


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