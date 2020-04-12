لبنان: وصول طائرة من الكويت تحمل على متنها 123 مغتربا

وصلت بعد ظهر اليوم السبت، إلى مطار بيروت الدولي طائرة تابعة لشركة طيران الشرق الأوسط قادمة من الكويت، ضمن الدفعة الرابعة من عملية إجلاء المواطنين اللبنانيين وعلى متنها 123 راكبا.

وتتضمن الدفعة الرابعة 4 رحلات قادمة من الكويت، ودبي، وروما، ولواندا.

وتأتي هذه الرحلات تطبيقاً لخطة الحكومة اللبنانية القاضية بإجلاء المواطنين اللبنانيين من دول الاغتراب، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا، حفاظا على سلامتهم .

ويتوالى مساء اليوم، وصول 3 طائرات أخرى قادمة من كل من دبي، وروما، ولواندا.

وقام فريق طبي من وزارة الصحة اللبنانية بمواكبة المسافرين وإجراء الفحوصات الطبية للكشف عن فيروس كورونا لدى وصولهم على أرض المطار.

وتم نقل المسافرين بواسطة حافلات خاصة، وفقاً للإجراءات الوقائية الخاصة بمواجهة تفشي فيروس كورونا، إلى مراكز الحجر الصحي في الفنادق، بمواكبة أمنية حيث يتم حجرهم بانتظار صدور نتائج الفحوصات الطبية.

وبعد صدور نتائج الفحوصات الطبية ينقل الصليب الأحمر المصابين بالفيروس من بين المسافرين إلى مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي، أما غير المصابين فيحجرون أنفسهم في بيوتهم مدة 14 يوماً.

وفي 5 أبريل الحالي، بدأت المرحلة الأولى من إعادة المغتربين الراغبين بالعودة إلى لبنان بسبب تفشّي فيروس كورونا.

وتنتهي المرحلة الأولى من إجلاء المغتربين مساء غدا الأحد، حيث يعود خلالها حوالي 10000 شخص إلى لبنان.

وتبدأ المرحلة الثانية بعد غد الاثنين وتستمر أسبوعا يحدّد خلاله عدد العائدين في هذه المرحلة على ضوء المعطيات التي سوف تظهر في المرحلة الأولى.

يذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في لبنان بلغ حتى اليوم السبت 619 إصابة، بزيادة 10 إصابات عن يوم أمس الجمعة، فيما استقر عدد الوفيات عند 20 حالة.