20 مليون جنيه خسائر مدينة أبوزنيمة جراء سيول مارس الماضي

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تابع اللواء نادر عشماوي، سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، اليوم الأحد، أعمال التطوير الجاري تنفيذها بمدينة أبوزنيمة؛ لتقدير قيمة الخسائر الناتجة جراء السيول الجارفة التي تعرضت لها المدينة في شهر مارس الماضي.

وقال سكرتير عام جنوب سيناء، إن قيمة الخسائر التي تعرضت لها المدينة تتراوح بين 15 إلى 20 مليون جنيه، وسيجرى وضع خطة عاجلة لإعادة تطوير ما أتلفته السيول.

وقال محمد حسن رئيس مدينة أبوزنيمة، إنه جاري تطوير طرق داخلية بالمدينة، بطول 3 كيلو مترات، وبتكلفة تتخطى 4 ملايين جنيه.

كما جرى تطوير وتجميل المدينة بإقامة ميدان وتركيب أعمدة انارة وبلدورات، بتكلفة تتخطى 5 ملايين جنيه.

وأكد أنه جرى إنارة مدخل المدينة حتى منطقة الكيلو 9، وملفات أودية غرندل وتال ومنطقة التقسيمات السكنية الجديدة.