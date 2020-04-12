الصحة العمانية: وفاة وافد مصاب بمرض كورونا

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أعلنت وزارة الصحة العمانية عن وفاة وافد مصاب بمرض كورونا (كوفيد ١٩) يبلغ من العمر سبعة وثلاثين عاماً.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن هذه تعد رابع وفاة تسجل في السلطنة لمريض مصاب بهذا المرض، وتتقدم الوزارة إلى ذوي الفقيد بخالص العزاء والمواساة.