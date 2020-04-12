 الصحة العمانية: وفاة وافد مصاب بمرض كورونا - بوابة الشروق
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الصحة العمانية: وفاة وافد مصاب بمرض كورونا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
نشر فى : الأحد 12 أبريل 2020 - 6:58 م | آخر تحديث : الأحد 12 أبريل 2020 - 6:58 م

أعلنت وزارة الصحة العمانية عن وفاة وافد مصاب بمرض كورونا (كوفيد ١٩) يبلغ من العمر سبعة وثلاثين عاماً.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن هذه تعد رابع وفاة تسجل في السلطنة لمريض مصاب بهذا المرض، وتتقدم الوزارة إلى ذوي الفقيد بخالص العزاء والمواساة.


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