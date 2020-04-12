قلل أحمد ياسر، لاعب فريق المصري البورسعيدي من القيمة الفنية لبعض نجوم الأهلي والزمالك الحاليين، مُشيرًا إلى أنه لا توجد اختلافات بينهم وبين بقية لاعبي الدوري.

وقال أحمد ياسر في تصريحات لقناة أون تايم سبورت :"كم هدفًا أحرزه فرجاني ساسي هذا الموسم ؟ أتحدث هنا عن أرقامه، هذا لاعب محترف، ما هي عدد الأهداف التي أحرزها وصنعها؟".

وأضاف :"أحرز 3 أهداف ؟ أنا لست لاعبًا محترفًا وسجلت 4 أهداف، وستجد لاعبيين محليين آخرين سجلوا مثله وأكثر، هو لاعب كبير بالفعل، ولكن ما هي أرقامه ؟".

وواصل :"اللاعب المحترف يحصل على مليون دولار بقيمة عقد 10 لاعبين في أندية أخرى من أجل أن يساهم في فوز فريقه بالمباريات".

وعن حسين الشحات قال :"لاعب جيد لكنه لاعب عادي أيضًا، يشبهنا، هل يقوم بمراوغة لاعبي الخصم بأكملهم ويحرز هدفًا ؟ هل هو ميسي؟".

وتابع :"هو قيمة تسويقية كبيرة لكن ماذا يفعل في الملعب ؟ أحرز 4 أهداف في الدوري ! إنه يلعب في الأهلي، ومن المفترض أن يسجل ضعف عدد أهدافي، فلماذا يتقاضى 20 مليون ولماذا الأهلي قام بشرائه بـ 150 مليون جنيه ؟ أليس كان ذلك من أجل أن يصنع الفارق أم يكون مثلي ؟".

وأكمل :"جميع لاعبي الدوري مستوياتهم متقاربة، والدليل هو الأرقام التي أتحدث فيها، أذكروا لي لاعب يشغل مركز الجناح في مصر –عدا عبد الله السعيد- أحرز 13 أو 14 هدفًا ؟ الباقي مثله مثلنا".

وأردف :"ما هي عدد أهداف مصطفى محمد هذا الموسم في الدوري وهو يلعب في مركز رأس الحربة ؟ كيف تقولون صغير في السن ؟ إنه 23 أو 24 عامًا، ويلعب في نادي كبير مثل الزمالك، وكل المباراة يكون له 3 أو 4 فرص على الأقل".

وأتم أحمد ياسر تصريحاته قائلًا :"في النهاية سنعود إلى التحدث عن (الرزق)، هذا اللاعب يحصل على 20 مليون وذاك يحصل على مليون فقط، وهناك من يحصل على مليون وآخر يلعب في دوري الدرجة الثالثة، لأن هذا هو الرزق".