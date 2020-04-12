حماس: لم نلمس جدية عملية من إسرائيل للاتفاق على تبادل أسرى

قال مسؤول في حركة "حماس"، اليوم الأحد، إن الحركة "لم تلمس جدية عملية" من إسرائيل بشأن إبرام اتفاق لتبادل الأسرى بين الجانبين.

ونفى مسؤول ملف الأسرى في حماس عضو مكتبها السياسي موسى دودين، في بيان، صحة الأنباء التي تحدثت عن قرب التوصل إلى صفقة وشيكة أو الاتفاق على صفقة لتبادل الأسرى مع إسرائيل.

وأضاف دودين أن "حماس لم تلمس جدية عملية من طرف الاحتلال حتى الآن في التعاطي مع هذا الملف، لكننا نرحب بالوساطات التي يمكن أن تسهل الوصول لخطوات باتجاه صفقة".

وتابع: "نجدد التأكيد على مبادرة حماس التي أطلقتها على لسان قائد الحركة في غزة يحيى السنوار، للإفراج عن الأسرى من سجون الاحتلال ضمن عملية جادة وحقيقية".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، نشر تغريدة الأسبوع الماضي أعلن فيها أنه "جاهز لتحريك سريع للملف عبر وسطاء لاستعادة القتلى والمفقودين في غزة".

وجاء ذلك بعد أن أعلن السنوار أنه "يمكننا أن نقدم تنازلًا جزئيًا في ملف جنود الاحتلال الأسرى لدى حماس مقابل إفراجه عن الأسرى الفلسطينيين كبار السن والمرضى والنساء والأطفال، كمبادرة إنسانية في ظل أزمة فيروس كورونا".

وسبق أن أعلنت حماس أنها تحتجز 4 جنود إسرائيليين من دون أن تحدد مصيرهم وتطالب بالإفراج عنهم في اتفاق تبادل، فيما تقول إسرائيل إن اثنين من الجنود قد قتلا. وتعتقل إسرائيل أكثر من 5 آلاف أسير فلسطيني.