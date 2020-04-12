باحثة بريطانية: إنتاج لقاح مضاد لكورونا بحلول سبتمبر المقبل

أعربت سارة جيلبرت، أستاذة علم اللقاحات والتطعيم بجامعة أكسفورد، عن ثقتها بنسبة تصل إلى «80%» للوصول للقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد «كوفيد19» بحلول شهر سبتمبر المقبل.

وقالت جيلبرت، فى مقابلة مع صحيفة «التايمز» البريطانية، أمس الأول: «إذا جرت الأمور بشكل جيد، فإن فريقى البحثى سيتمكن من إنتاج لقاح مضاد لكورونا بحلول سبتمبر المقبل».

وذكرت الباحثة البريطانية أن تجربة اللقاح على البشر ستبدأ خلال الأسبوعين المقبلين، وفقا لما نقله موقع «ذا هيل» الإخبارى الأمريكى.

وأضافت: «بناء على العديد من التجارب التى قمنا بها مع هذا النوع من اللقاحات، أعتقد أن هناك فرصة كبيرة للنجاح».

من جهته، قال وزير الصحة البريطانى مات هانكوك، فى مقابلة مع صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية: «أعرف الكثير عن مشروع جامعة أوكسفورد»، مضيفا: «من العظيم أن نرى بارقة أمل تنشر فى الصفحات الرئيسية للصحف».

وتحاول الكثير من الفرق البحثية فى مختلف الدول حول العالم إنتاج لقاح مضاد لكورونا.

وكان أنتونى فاوتشى مدير المعهد الوطنى للحساسية والأمراض المعدية، وعضو فريق البيت الأبيض لمواجهة انتشار فيروس كورونا، قد أعلن أنه من الممكن أن يستغرق الباحثون نحو 18 شهرا لإنتاج لقاح مضاد لكورونا.