إيطاليا تسجل أعلى عدد إصابات بكورونا في أسبوع

سجلت إيطاليا أعلى عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في أسبوع، وذلك بعد يوم من اتجاه الحكومة نحو تمديد الإغلاق في البلاد، فى الوقت الذى لم يتم فيه سوى تقديم تسهيلات محدودة للشركات التى تطالب بالبدء من جديد فى دفع عجلة النشاط الاقتصادى.

وتم تسجيل 4694 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، مقارنة بـ3951 إصابة في اليوم السابق، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج اليوم السبت نقلا عن مسؤولين في هيئة الحماية المدنية.

ويأتي هذا الارتفاع وسط استمرار تزايد أعداد الاختبارات التي تهدف للكشف عن الإصابة، حيث تم إجراء عدد قياسي من الإصابات في نهاية الأسبوع وتم إجراء 110 آلاف اختبار خلال الأيام القلائل الماضية، حسب مسؤولين بقطاع الصحة.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد حاليا 152 ألفا و271 شخصا.

وسجلت إيطاليا 619 وفاة بالفيروس خلال الساعات الـ 24 الماضية، مقارنة بـ 570 وفاة في اليوم السابق، ليصل بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 19 ألفا و468 شخصا.