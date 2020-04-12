عمر: يجب ألا يراهن الفلسطينيون على من سيشكل الحكومة الإسرائيلية على قدر مراهنتهم على وحدتهم



قال الدكتور عماد عمر الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، إنه يجب أن لا يراهن الفلسطينيون على الشخصية التي ستشكل الحكومة الإسرائيلية سواءً بنيامين نتنياهو أو بيني جانتس، لأن أحلاهما مرُ، والشعب الفلسطيني ذاق الويلات والمجازر على أيدي تلك الشخصيات سواء جانتس عندما كان رئيساً لهيئة أركان جيش الاحتلال، أو نتنياهو الذي تعاقب على رئاسة الحكومة الإسرائيلية لسنوات عدة، وكلاهما سيسعى جاهداً لتنفيذ سياسة الضم والتوسع الاستيطاني والقتل والاعتقال والهدم.

وأكد عمر أنه "باعتقادي سواء نتنياهو أو جانتس فكلاهما يجب عدم المراهنة عليه بأنه سيقدم شيئا للقضية الفلسطينية أو إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بل سيتسابقوا على من سينفذ الرؤية الأمريكية للتسوية والمعروفة بصفقة القرن التي تنهي أي أفق لحل الدولتين وتخلق واقع جديد تفرض فيه إسرائيل السيادة الكاملة على المستوطنات ومناطق الأغوار ومدينة القدس، وتُبقي للفلسطينيين بعض المناطق المتقطعة الأوصال التي لا تصلح لكيان دولة حتى وإن كانت صغيرة".

وأشار عمر إلى أن مراهنة الفلسطينيين يجب أن تكون على أساس استعادة وحدتهم الوطنية ولملمة صفوفهم بدءاً من وحدة حركة فتح واستعادة كرامتها وهيبتها ومكانتها، من ثم إنهاء الانقسام الفلسطيني واستعادة وحدة الشعب الفلسطيني وصولا إلى إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أساس من الديمقراطية والتعددية السياسية والمشاركة والتداول السلمي للسلطة.

وأوضح عمر "إننا بحاجة إلى وقفة مع الذات من قبل كل القيادات والأحزاب السياسية لتقييم الفترة السابقة من عمر القضية الفلسطينية أين وصلت وكيف أصبحت وأن بقاء الفلسطينيين على هذا الحال من الانقسام والتشتت لن يجدي نفعاً للأجيال القادمة وما هو إلا استنزاف للوقت، في ظل وجود أجيال تكبر وتترعرع وبحاجة إلى استحقاق وظيفي واجتماعي واقتصادي وتنموي وأخلاقي من قبل من يدير النظام السياسي الفلسطيني.