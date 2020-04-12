إخلاء سبيل 4 متهمين بمنع دفن جثمان مصاب بكورونا في الإسكندرية

بكفالة 1000 جنيه



قرر، المستشار أحمد قاسم، وكيل نيابة ثانِ المنتزه في الإسكندرية، اليوم الأحد، إخلاء سبيل 4 أشخاص، بكفالة مالية 1000 جنيه لكل منهم؛ على ذمة القضية المتهمين فيها بمقاومة السلطات؛ ورفض دفن مواطن متوفى إثر إصابته بفيروس كورونا، في مقابر منطقة الطابية، الواقعة على طريق رشيد، شرق المحافظة.

وكان مدير أمن الإسكندرية اللواء سامي عبد الرازق غنيم، تلقى، مساء أمس السبت، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانِ المنتزه، يفيد اعتراض عدد من المواطنين، على دفن جثمان المواطن "أ.ال.أ"، 65 عامًا، محل إقامته نطاق دائرة قسم شرطة كرموز، وهو من أحد ضحايا فيروس كورونا، في مقابر منطقة الطابية.

توصلت تحريات المباحث إلى أنه أثناء قيام سيارة إسعاف تابعة لوزارة الصحة بنقل جثمان، لمثواه الأخير، إثر وفاته داخل مستشفى التأمين للحجر الصحي بطوسون، رفقة حراسة أمنية، اعترضهم المتهمين وهم كل من: "م.ع.ع"، و"أ.ي.ع"، و"ع.ال.ال"، و"ي.ع.ح"؛ بمجرد علمهم بأن الجثمان لمصاب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وبتقنين الإجراءات، تم إلقاء القبض على المتهمين، وتحرير محضر بالواقعة حمل رقم 8527 لسنة 2020 جنح قسم شرطة ثانِ المنتزه، وبالعرض على النيابة العامة اتخذت قرارها المُقدم.