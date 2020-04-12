النيابة تطلب التحريات في انتحار شاب من أعلى مصحة لعلاج الإدمان بأبو النمرس

تباشر النيابة الكلية بجنوب الجيزة التحقيقات حول وفاة شاب انتحار من أعلى سطح مصحة إدمان في منطقة أبو النمرس بالجيزة.

وأمرت النيابة التصريح بدفن الجثة بعد بيان الصفة التشريحية واعداد تقرير وافي عن سبب الوفاة، كما طلبت النيابة الاستماع الى شهود العيان وسرعة تحريات رجال المباحث حول الواقعة للوقوف على ملابسات الحادث.

وتلقي ضباط مباحث قسم شرطة أبو النمرس إشارة من غرفة النجده بأنتحار مدمن من أعلى سطح مصحة ادمان، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين وجود جثة شاب في العقد الثاني من العمر.

وبعمل التحريات تبين أن المتوفي كان بتعالج في المصحة وقام بالانتحار من أعلى السطح، وحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير لأمن الجيزة وتباشر النيابة التحقيقات.