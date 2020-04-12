أغلقت معظم المطاعم والكافيهات الأمريكية بسبب تفشي فيروس كورونا لتبقى منتجات المربين من ألبان بلا مشترى يأخذها وليكون مصيرها الهدر على الأرض والتخلص منها ليعيش مربو الماشية الأمريكيين أسوأ كوابيسهم.

وبحسب "فرانس 24"، يعاني قطاع المواد الغذائية الأمريكي من اختلال السلسلة التمويلية في الوقت الذي توقفت فيه المطاعم والكافيهات عن شراء منتجات المزارعين ما أدى لتلفها وإهدارها.

ويعيش السوق الأمريكي أزمة نقص للمواد الغذائية مع أرفف فارغة تتصدر مشاهدها صفحات الجرائد.

وتقول برندا كاكرون التي تملك مع زوجها مزرعة من 70 بقرة حلوب إنها اضطرت لمرتين خلال الأسابيع الماضية مع زوجها لتعبئة منتجات الحليب المعرضة للتلف في رشاشات السماد ليتم سكبها في الطين للتخلص منها، مضيفة أنها تشعر بالغضب كلما فعلت ذلك مرغمة في وقت ترى فيه أرفف المتاجر خالية من المنتجات الألبان.

وقالت هيئة الزراعة الأمريكية إن توقف المدارس والجامعات والكافيهات عن العمل وبالتالي عن شراء منتجات المزارعين أدى لانخفاض أسعار المنتجات من حيوانات وفواكه ما أوقع خسائر فادحة على المزارعين أنفسهم.

وقامت إدارة ولاية شيكاغو على سبيل المثال بخفض سعر رأس البقرة الواحدة بـ30% ما أدى لتعطل بيع الأبقار وبنفس الوقت استمرت أسعار اللحوم بالارتفاع في المتاجر بسبب نقص الأبقار التي لا تباع لانخفاض أسعارها.

ويوضح مايك زوزالو ندير مركز تحليل السلع العالمية وضع الأزمة، بقوله إن السوق الأمريكي للغذاء يعيش وضعا متناقضا حيث توقفت المطاعم والكافيهات وهي الزبون الأساسى للمزارعين عن الشراء وتعطلت أعمال المزارعين نشأت حاجة المتاجر للحوم والألبان التي تواجه نقصا بالسوق.

وطالب اتحاد منتجي لحوم الأبقار، الرئيس دونالد ترامب التدخل لإيقاف خسائرهم ورد ترامب فى تغريدة له الخميس إنه أوكل لوزير الزراعة التدخل العاجل لمساعدة صغار المزارعين تحديدا في الأزمة مع العلم أن ترامب يعول على العاملين بقطاع الزراعة في دعمه بالانتخابات القادمة نوفمبر المقبل.

ولا تقتصر المعاناة على قطاع الأبقار والألبان الأمريكي فقط بل على سبيل المثال توقفت مصانع تايسن فود عن إنتاج لحم الخنزير المتداول بأمريكا بعد إصابة 20 من عماله بالكورونا.

وأما مزارعو الحبوب من قمح وذرة واجهوا مشكلة نقص الطلب من قبل مصانع الجازولين التي تستمد طاقتها من حبوب الذرة وبتوقف المصانع عن شراء ثلث محاصيل الذرة من المزارعين انخفضت أسعار الذرة بـ15% ما ألحق أضرار قوية بمزارعيه.

وأما قطاع الأقطان فقد سجل أقل سعر للمواد القطنية خلال 11 عاما مضوا وذلك نظرا لتوقف العمل بمصانع النسيج وبالتالى توقف إستيرادها المنتجات القطنية من المزارعين الأمريكيين.