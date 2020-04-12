موسكو: نهاية أبريل الجاري ستظهر مدى جدوى العزل الذاتي بين السكان بسبب كورونا

أعلنت نائبة عمدة العاصمة الروسية موسكو، تاتيانا جوليكوفا، أن مدى الجدوى من العزل الذاتي للسكان بسبب فيروس "كورونا" في روسيا ستتضح بحلول 30 أبريل الجاري.

وقالت جوليكوفا- في تصريح صحفي اليوم الأحد: "لقد حددنا تاريخ 30 أبريل لأنه لا بد من مرور دورتين كلاهما 14 يوميا"، مشيرة إلى أن هذه الفترة ستسمح بمعرفة تأثير العزل بين السكان ومدى جدوته.

وأضافت: "في منتصف شهر أبريل الجاري في 14-16 أبريل سيتضح إذا كان تفشي الوباء في روسيا يقترب من الذروة، أم أن ارتفاع أعداد المصابين سيستمر".

وكان المركز الروسي لعمليات مكافحة كورونا أعلن، في وقت سابق من اليوم، ارتفاع عدد المصابين بالفيروس في عموم روسيا إلى 15770، بعد تسجيل 2186 إصابة جديدة مرة واحدة خلال الساعات الـ 24 ساعة الماضية، كما أعلن تسجيل 24 وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات من منذ يوم أمس من 106 إلى 130 شخصا.