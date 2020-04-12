«الأهلى» يضيف مرحلة جديدة لخدماته المصرفية الرقمية

فى خطوة جديدة يضيفها البنك الأهلى المصرى لاستراتيجيته لتفعيل خدماته الرقمية، يتيح البنك لعملائه الحاليين إمكانية الاشتراك بخدمتى الانترنت البنكي NBE Net أو الموبايل البنكى NBE mobile من خلال موقع البنك أو من خلال مركز اتصالات البنك 19623 حيث يمكن للعميل القيام بالعمليات المصرفية دون الحاجة لزيارة الفرع.

من جانبه قال هشام عكاشة رئيس مجلس ادارة البنك الأهلى المصرى أن هذه الخطوة الهامة من البنك الأهلى المصرى تأتى لمزيد من التفعيل للتحول الرقمى للبنك خاصة فى الظروف الحالية التى تمر بها البلاد وتماشيا مع توجيهات الدولة والبنك المركزى المصرى فى هذا الشأن وتماشيا مع تدعيم الشمول المالى.

وتساعد الخدمة فى تخفيف الضغط على فروع البنك وتقليل الزحام الناتج عن تكدس العملاء طلبا للخدمات المصرفية ومراعاة معايير الصحة العامة حيث يمكن للعميل القيام بالعمليات المصرفية دون الحاجة لزيارة الفرع، مؤكدا ان هذا التطوير يتم وفقا لخطط مدروسة تضعها فرق العمل المختصة بالبنك استجابة لاحتياجات العملاء وذلك سعيا إلى توفير مزيد من القنوات المتنوعة لتقديم الخدمة المصرفية لعملائه بوسائل سريعة وآمنة تسهم فى إثراء نمط حياتهم وأنشطتهم المختلفة وخاصة التى تساهم فى توفير الوقت والجهد الذى يبذله العميل للحصول على احتياجاته المصرفية، ومضيفا ان العميل يمكنه من خلال الانترنت البنكى او الموبايل البنكى القيام بالعديد من الخدمات منها التحويل بين حسابات العميل داخل البنك وسداد رصيد بطاقات الائتمان وإصدار او استرداد الشهادات والأوعية الادخارية، ربط أو كسر الودائع لأجل وفتح حسابات فرعية للعملاء القائمين ودفع التبرعات لبعض الجهات، مع امكانية الاطلاع على كشف حساب مفصل سواء للحسابات أو بطاقات الائتمان وكذلك إمكانية تحويل من حساب العميل لحسابات أخرى داخل أو خارج البنك بالعملة المحلية شريطة الحصول على جهاز التشفير الرقمى والذى يقوم العميل باستلامه من الفرع.

وعلى صعيد البنية التكنولوجية، أكدت داليا الباز نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى أن هذا التطوير يتم وفقا لخطط مدروسة فى التوسع فى الخدمات الرقمية تستلزم تطوير مستمر لبنيته التكنولوجية والبرمجيات التى يتعامل بها لتستوعب هذا التوسع المتنامى والطموح فى الخدمات الرقمية وهو ما يحرص البنك على وضعه على رأس أولوياته ضمانا لأعلى مستويات الجودة فى تقديم الخدمة لعملائه، اضافة إلى تطبيق معايير تأمين البيانات لضمان أعلى درجات الأمان فى التعامل المصرفى مما أدى إلى الإقبال الكبير على تلك الخدمات حيث زاد عدد المشتركين من الأفراد ليصل إلى ما يزيد عن ٢،٤٠٠،٠٠٠ عميل بنسبه تفعيل بلغت ٧٠ % و ما يقرب من ٣٠،٠٠٠ ألف عميل شركات.