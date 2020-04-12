وصول حاملة طائرات فرنسية إلى تولون وعلى متنها 50 مصابا بكورونا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وصلت حاملة الطائرات الفرنسية (شارل ديجول)، الوحيدة التابعة للبحرية الفرنسية، إلى ميناء تولون اليوم الأحد، وعلى متنها حوالي 50 فردا مصابا بفيروس كورونا المستجد.

ورست السفينة في ميناء المدينة الواقعة في جنوب فرنسا بعد ظهر الأحد بعد أيام من إعلان وزارة الدفاع إصابة العشرات من أفراد الطاقم بالفيروس.

وتم إجلاء ثلاثة بحارة من حاملة الطائرات يوم الخميس، في ما وصفته الوزارة بأنه "إجراء وقائي"، دون إبداء أي تفاصيل حول كيفية انتقال الفيروس إلى متن الحاملة.

وعادت الحاملة إلى تولون قبل عشرة أيام من موعدها المقرر.

وسيخضع نحو 1900 فرد من طاقم الحاملة شارل ديجول والفرقاطة المرافقة لها، لحجر صحي لمدة أسبوعين في جنوب فرنسا، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن السلطات المحلية.

وأفادت السلطات بأن الأشخاص الخمسين المصابين لم تظهر عليهم أي علامات على تدهور صحتهم.