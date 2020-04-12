رئيس كوريا الجنوبية يشارك في قمة «آسيان» حول كورونا هذا الأسبوع

ذكر المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي، أن الرئيس مون جاي-إين سيؤكد أهمية التعاون الإقليمي ضد فيروس كورونا المستجد، عندما يحضر قمة عبر الفيديو هذا الأسبوع مع زعماء الصين واليابان والدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) حول فيروس كورونا المستجد، طبقا لما ذكرته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء اليوم الأحد.

ومن المقرر أن تبدأ الجلسة الخاصة في الساعة الرابعة مساء بعد غد الثلاثاء.

وقال نائب المتحدث باسم المكتب الرئاسي، يون جاي-كوان أنه في قمة آسيان+3 المقبلة عبر الفيديو، يعتزم المشاركون إجراء "مناقشات حول سبل التعاون لمواجهة مرض كوفيد-19 "وتقليص التداعيات السلبية الاجتماعية والاقتصادية".

وأضاف نائب المتحدث أن مون سيؤكد على الحاجة إلى تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الرعاية الصحية والحفاظ على سلاسل الإمداد العالمية و"التبادل الأساسي المتعلق بالمعاملات التجارية بين الدول".

ومن المقرر أن يتبنى الزعماء بيانا مشتركا يلخص نتائج محادثاتهم.