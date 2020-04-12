فيروس كورونا يدفع الصين لتشديد قواعد الحجر الصحي على القادمين من روسيا

أثارت الصين اليوم الأحد مخاوف بشأن نقل المسافرين الذين يعبرون الحدود من روسيا فيروس كورونا إلى مدينة سويفنهي بمقاطعة هيلونجيانج بشمال شرق الصين.

وقد توجه فريق مؤلف من 15 خبيرا من بكين إلى سويفنهي، التي تقع على بعد ساعتين بالسيارة من مدينة فلاديفوستوك الروسية، وذلك من أجل العمل على تحسين منشآت إجراء اختبارات فحص فيروس كورونا.

وقد جرى تسجيل نحو 300 حالة إصابة بالفيروس في المدينة حتى أمس السبت، من بينهم مئة حالة لم تظهر عليها أعراض.

وقال نائب مدير لجنة الصحة في مقاطعة هيلونجيانج جي هونج لوكالة أنباء الصين الجديدة"شينخوا" إن عدد المصابين مرشح للزيادة خلال الأيام المقبلة.

وتقوم سلطات المدينة بتأسيس مستشفى ميداني يسع 600 سرير للتعامل مع تدفق الصينيين عبر الحدود مع روسيا، حيث تردد أن 10 إلى 20 % منهم مصابون بالمرض.

ويشار إلى أنه بسبب توقف النقل الجوي بين الصين وروسيا، يقوم الكثير من الصينيين الراغبين في العودة لبلادهم بالسفر إلى فلاديفوستوك، وبعد ذلك الانتقال برا إلى الحدود الصينية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن السلطات فرضت قواعد صارمة على مدينة هاربين في شمال شرق الصين لمواجهة تفشي فيروس كورونا، حيث قامت بتمديد فترة الحجر الصحي للقادمين إلى المدينة لتكون 28 يوما.

وجاء في بيان للسلطات الصينية أن القادمين للمدينة الواقعة في مقاطعة هيلونجيانج من الخارج أو من أماكن أخرى بالصين يمثلون خطورة كبيرة، وسوف يتم وضعهم في حجر صحي لمدة 14 يوما. وبعد ذلك سوف يتعين عزلهم في المنزل لمدة أسبوعين آخرين.