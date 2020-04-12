رسالة لملكة بريطانيا إلى المواطنين في عيد القيامة

توجهت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، اليوم السبت، لأول مرة إلى الرأي العام بكلمة بمناسبة عيد الفصح.

وقالت الملكة في كلمتها المسجلة صوتيا والتي نشرت على صفحة تويتر للعائلة الملكية: "عيد الفصح لم يلغ، فنحن بحاجة إليه الآن أكثر من أي وقت آخر".

وأضافت إليزابيث الثانية - 94 عاما، أن تاريخ قيامة المسيح من الموت يمكن أن يعطي الأمل.

وأكدت الملكة قائلة: "نعلم أن فيروس كورونا لن يقهرنا، حتى مع كآبة الموت – خاصة بالنسبة لمن يأسون على أحبتهم-، فالنور والحياة أكبر من الفيروس".

وأعربت الملكة عن تمنياتها الطيبة للجميع بمناسبة عيد القيامة أيا كان دينهم أو مذهبهم.

تعد هذه هي المرة الثانية التي تتوجه فيها الملكة خلال وقت قصير إلى الرأي العام، فقد وجهت كلمة يوم أحد الشعانين (السعف) عبر التلفزيون البريطاني إلى أبناء بلدها تحضهم على الشجاعة في مواجهة الأزمة.

ويعد توجيهها كلمة جديدة الآن علامة على شعورها بأن الأزمة شديدة للغاية.