مدير تكنوموبايل: أزمة كورونا تؤثر على حجم المبيعات ولدينا ثقة فى السوق المصرية

الشركة تستهدف حصة سوقية 5% بنهاية العام الحالى

قال كالوس ديفيد مدير شركة تكنوموبايل فى مصر أن شركته تستهدف حصة سوقية 5% بنهاية العام الجارى، مؤكدا أن السوق المصرية يتميز بمناخ تنافسى ايجابى ومشجع على الاستمرار.

وقال ديفيد فى أول تصريحات صحفية له عقب توليه منصبه الجديد منذ أيام ــ لـ«مال وأعمال ــ الشروق» أن أزمة فيروس كورونا تؤثر على حجم المبيعات والاعمال، وكذلك على المستهلكين وبطرق مختلفة لكن لا يزال لدينا ثقة فى السوق المصرية والقوة الشرائية لافتا إلى أن منتجات شركته مناسبة جدا من حيث الشرائح السعرية وتلبى جميع رغبات واحتياجات المستخدمين بفئاتهم المختلفة.

وأضاف ديفيد أن تأثير «كورونا» ليس فقط على سوق الهواتف الذكية وانما تأثرت جميع القطاعات الاخرى ولكن سرعان ما سيتعافى السوق مرة اخرى وعلى الرغم من ان معظم المستهلكين فى ظل هذه الازمة يوجهون نفقاتهم لمتطلباتهم اليومية وتقليص نفقات اخرى الا ان اسعار هواتف «تكنوموبايل» مازالت تنافسية وجذابة للمستهلكين.

وفيما اذا كان تواجة شركته مشكلات فى دخول شاحنات جديدة للسوق المصرية قال ديفيد هناك شحنات جاهزة فى انتظار وصولها من هونج كونج للقاهرة، مشيرا إلى أن شركته فى نفس الوقت تتعاون مع شريكها والوكيل الحصرى لتكنوموبايل «مجموعة الصافى»، ومستمرة فى استيراد الشحنات الجديدة من الهواتف للتوزيع داخل السوق المصرية.

اوضح ديفيد انه على الرغم من انتشار ازمة كورونا الا ان مراكز خدمة عملاء «كارل كير» مازالت قيد التشغيل وتعمل بكامل قوتها من أجل تقديم الخدمة فى الوقت المناسب لعملائنا وعلاوة على ذلك ومن أجل خدمة ذات جودة وكفاءة اعلى تقدم خدمة «كارل كير» خدمة البريد السريع والتوصيل لمن لا يستطيع زيارة مراكز خدمة العملاء.

وتابع: هواتف «تكنوموبايل» الجديدة بجميع فئاتها والتى سيتم اطلاقها فى السوق المصرية ستتمتع بضمان وتأمين للشاشة لمدة 100 يوم من بعد الشراء من خلال مراكز «كارل كير».