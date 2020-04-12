 الولايات المتحدة تتخطى إيطاليا وتسجل أعلى وفيات بكورونا في العالم - بوابة الشروق
الأحد 12 أبريل 2020 1:18 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

الولايات المتحدة تتخطى إيطاليا وتسجل أعلى وفيات بكورونا في العالم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
نيويورك - د ب أ
نشر فى : الأحد 12 أبريل 2020 - 12:48 ص | آخر تحديث : الأحد 12 أبريل 2020 - 12:48 ص

تخطت الولايات المتحدة، إيطاليا، اليوم السبت، لتسجل أعلى عدد وفيات بفيروس كورونا المستجد، أكثر من أي دولة أخرى، حسبما أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك