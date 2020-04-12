الولايات المتحدة تتخطى إيطاليا وتسجل أعلى وفيات بكورونا في العالم

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تخطت الولايات المتحدة، إيطاليا، اليوم السبت، لتسجل أعلى عدد وفيات بفيروس كورونا المستجد، أكثر من أي دولة أخرى، حسبما أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.