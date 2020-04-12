الولايات المتحدة تتخطى إيطاليا وتسجل أعلى وفيات بكورونا في العالم

تخطت الولايات المتحدة، إيطاليا، اليوم السبت، لتسجل أعلى عدد وفيات بفيروس كورونا المستجد، أكثر من أي دولة أخرى، حسبما أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.