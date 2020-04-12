ضبط سيارة نقل مُحملة بـ48 طن سكر مُدعم قبل بيعها في السوق السوداء بالجيزة

تمكنت مباحث التموين من ضبط سيارة نقل مُحملة بـ48 طن سكر مُدعم بالجيزة، قبل بيعها في السوق السوداء.

وأكدت معلومات وتحريات مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة قيام "قائد سيارة نقل بمقطورة" مُحملة بـ70 طن "سكر مُدعم" من قِبل الدولة معبأة داخل أجولة بتفريغ حمولتها بمنطقة عزبة الخلايفة بدائرة قسم شرطة الوراق بمحافظة الجيزة لبيعها في السوق السوداء لتحقيق أرباح طائلة غير مشروعة.

وبتقنين الإجراءات تمكنت أجهزة مديرية أمن الجيزة بالاشتراك مع الجهات المعنية من ضبط السيارة المشار إليها "المحملة بكمية من أجولة السكر" والتي بلغت أوزانها نحو 48 طن سكر مُدعم، وبمواجهة (قائد السيارة قرر أنه يقوم بنقل السكر المُدعم من إحدى الشركات للصناعات الغذائية الكائنة بمحافظة الدقهلية إلى أحد المصانع بمحافظة القليوبية، إلا أنه خالف خط سيره وقام ببيع باقي الحمولة لكل من (مصنع ، مخزن "لتعبئة السكر" بدون ترخيص كائنين بدائرة قسم شرطة الوراق).

وأمكن ضبط المدير المسئول عن المصنع وضُبط بداخله 12 طن سكر مُدعم، كما أمكن ضبط المدير المسئول عن المخزن وضُبط بداخله 10 أطنان سكر مُدعم، وبمواجهتهما اعترفا بشرائهما السكر المضبوط بقصد تخزينه وبيعه بأسعار مغالية بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالته للنيابة لمباشرة التحقيقات.