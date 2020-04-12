حركة تنقلات محدودة في أمن الجيزة

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أجرى اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة حركة تنقلات محدودة.
حيث تم نقل العقيد أحمد الوتيدي من رئيس مباحث مرور الجيزة، إلى مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة.
كما تم تصعيد العقيد أحمد جمال مديرا للعلاقات العامة والإعلام بالمديرية، خلفا للعقيد وليد عبد الحي.