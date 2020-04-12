 حركة تنقلات محدودة في أمن الجيزة - بوابة الشروق
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حركة تنقلات محدودة في أمن الجيزة

مديرية أمن الجيزة
مديرية أمن الجيزة
مصطفى أمير:
نشر فى : الأحد 12 أبريل 2020 - 8:10 م | آخر تحديث : الأحد 12 أبريل 2020 - 8:10 م

أجرى اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة حركة تنقلات محدودة.

حيث تم نقل العقيد أحمد الوتيدي من رئيس مباحث مرور الجيزة، إلى مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة.

كما تم تصعيد العقيد أحمد جمال مديرا للعلاقات العامة والإعلام بالمديرية، خلفا للعقيد وليد عبد الحي.


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