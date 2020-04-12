 القوى العاملة بالشرقية: إجراء الكشف الحراري على 3066 عاملا بالمنشآت الصناعية - بوابة الشروق
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القوى العاملة بالشرقية: إجراء الكشف الحراري على 3066 عاملا بالمنشآت الصناعية

فاطمة علي
نشر فى : الأحد 12 أبريل 2020 - 3:50 م | آخر تحديث : الأحد 12 أبريل 2020 - 3:50 م

أكد المستشار مدحت الغمراوي، وكيل وزارة القوى العاملة بمحافظة الشرقية، أهمية تقديم جميع أوجه الرعاية للعمال بالمنشآت الصناعية، والتأكد من تطبيق أصحابها الإجراءات الاحترازية والوقائية؛ للحد من انتشار فيروس "كورونا" المُستجد.

وتفقد وكيل الوزارة، يرافقه أحمد عبدالهادي، وكيل المديرية ومفتشي السلامة والصحة المهنية بإدارة القوى العاملة بالعاشر من رمضان، اليوم الأحد، 3 منشآت صناعية بالمدينة، تعمل في مجالات الأجهزة الكهربائية، والأغذية، والصناعات البلاستيكية؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة الفيروس.

وأشاد الغمراوي، بالتزام أصحاب المنشآت الصناعية بتنفيذ إجراءات السلامة والصحة المهنية على العاملين، وارتدائهم الكمامات والقفازات، بالإضافة إلى إجراء الكشف الحراري على 3066 من العاملين بتلك المنشآت، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الفيروس والحد من انتشاره.

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