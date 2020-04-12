توقع الدكتور عاطف عبداللطيف عضو جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء أن تبدأ الفنادق المصرية فى استقبال حجوزات جديدة بداية من شهر يونيو المقبل حال انحسار فيروس «كورونا».

موضحا أنه حال نجاح مصر فى تخطى تلك الأزمة الصعبة فإن الموسم الصيفى المقبل سيشهد عودة تدريجية للسياحة الخارجية وزيادة فى حركة السياحة الداخلية.

وطالب عبداللطيف بتقديم حوافز فور انحسار المرض لتشجيع حركة السياحة الداخلية. مشيرا إلى أن الجميع سواء المستثمرون أو العاملون فى حالة ترقب لتفعيل قرارات المساندة التى وجهت بها القيادة السياسية خلال الايام الماضية ليتمكن القطاع من التصدى للأزمة وعبور هذه الفترة الحرجة ومن ثم يتمكن من التعافى بجميع مقوماته لاستئناف نشاطه الذى أثبت انه قادر على إنعاش الإقتصاد المصرى لارتباطه بأكثر من 73 نشاطا اقتصاديا سواء صناعيا أو تجاريا.

«الجميع يترقب انتهاء الأيام القليلة القادمة وانحسار انتشار فيروس كورونا لنبدأ مرحلة جديدة من العمل والتسويق للسياحة المصرية بعد الأزمة التى تعتبر الأقوى فى تاريخ صناعة السياحة المصرية بعد توقف حركة السفر عالميا» حسب عبدالطيف.

وأضاف عضو جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء أن جميع مستثمرى السياحة يترقبون انتهاء الايام القليلة القادمة وانحسار انتشار فيروس كورونا لنبدأ مرحلة جديدة من العمل والتسويق للسياحة المصرية فور انتهاء تداعيات الأزمة الحالية والتي تعتبر الأقوى فى تاريخ صناعة السياحة المصرية بعد توقف حركة السفر عالميا. مشيرا الى أن الأزمة التى نمر بها هذه المرة هى أزمة كونية عالمية لا تخص مصر وحدها وهو ما يشير إلى عودة قوية للسياحة فور انتهاء الأزمة.. مطالبا بضرورة تضافر جميع الجهود سواء الحكومية والخاصة والاسراع بتنفيذ قرارات حازمة وصارمة بهدف المساندة السريعة والداعمة لقطاع السياحة حتى يتعافى بسرعة فور انتهاء تداعيات الازمة خاصة أن القطاع السياحى هو القطاع الوحيد الذى يعتبر مصنع جاهز للتشغيل فى أى وقت.

وقال أن الفترة القادمة تحتاج إلى حلول خارج الصندوق للخروج من هذه الأزمة بأقل الخسائر الممكنة عقب انتهاء المرحلة الخطيرة للأزمة وانحسار الفيروس وذلك من خلال طرق الأسواق السياحية التى تم انحسار الفيروس بها مبكرا فى ظل حالة الخوف من السفرعالميا.

وأشار إلى أن أكثر من 80 % من الأسواق المصدرة للسياحة المصرية مثل إسبانيا وفرنسا وألمانيا وأمريكا تعرضت لخسائر فادحة سواء على مستوى العنصر البشرى أو الاقتصادى..لافتا إلى أنه فور انحسار هذا الوباء محليا وعالميا فلايجب أن ننتظر تعافى هذه الدول التى من الممكن أن تعوض خسائرها فى فترة وجيزة بل يجب الاتجاه إلى الأسواق الواعدة مثل أسواق الصين وروسيا وأوكرانيا وأندونيسيا وماليزيا ومعظم دول جنوب شرق آسيا والتى انحسر فيها الفيروس خلال فترة وجيزة ولم يحدث بها خسائر كبيرة واستطاعت أن تتجاوز هذه الأزمة ليتم تكثيف الترويج بهذه الأسواق ودراسة متطلباتها مجددا من خلال خبراء ومسئولى السياحة.

وأوضح عبداللطيف أن البنك المركزى يقوم بدور مهم جدا فى مساندة السياحة من خلال إلغاء القوائم السلببية للشركات والافراد وهذا يعنى موافقة البنوك على اعادة الحياة من جديد لشركات ومنشآت بمختلف القطاعات والسياحية أيضا كانت قد توقفت عن العمل بسبب عدم وجود تمويل لإعادة التطوير والتجديد وتوفير مستلزمات التشغيل.

وأشار إلى أن قرار رفع القوائم السلبية يعنى تفعيل مبادرة الـ 50 مليار جنيه من البنك المركزى لدعم قطاع السياحة بفائدة مخفضة لأن العقبة الأساسية فى رفض تمويل مشروعات السياحة فى الماضى هى وجود القوائم السلبية التى كانت تجعل البنوك ترفض التمويل لمن تعثر أو قام بإعادة جدولة أو تعثر لفترة ثم عاود سداد المديونيات. ودعا د. عاطف عبداللطيف إلى خروج ضوابط توفير تمويل المنشآت السياحية لسداد مستحقات العاملين بفائدة مخفضة وآليات التنفيذ التى يتم بمقتضاها الحصول على القروض من البنوك فى أسرع وقت. مؤكدا ان المشكلة الرئيسية التى يواجهها القطاع حاليا هى مشكلة انعدام السيولة المالية مما لا يمكنه من الوفاء بالتزاماته الأساسية للحفاظ على المنشآت والعمالة الماهرة والمدربة.