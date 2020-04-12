سداد الحكومة لمديونياتها وتأجيل سداد الضرائب والتأمينات أهم مطالب شركات «تكنولوجيا المعلومات» لعبور أزمة «كورونا»

عبدالرحمن الصاوى: الوقت الحالى أفضل وقت للشركات للحصول على مديونياتها من الحكومة

«إيتيدا»: بدء صرف مستحقات الشركات الأربعاء المقبل بمعدل 30 شركة شهريا

تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بعض التحديات فى ضوء استمرار وباء كورونا فى مصر والعالم.

استمرار انتشار الفيروس سيؤدى إلى تفاقهم الوضع داخل تلك الشركات مما يتسبب فى تسريح عدد كبير من العاملين بها واغلاق بعض الشركات الاخرى، تبعا للمصادر تحدثت لـ«مال واعمال – الشروق». قال المهندس خالد ابراهيم نائب رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ان الغرفة وجمعية اتصال تقدموا بورقة عمل إلى المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأبعاد المشكلة وما تتعرض له الشركات الصغيرة والمتوسطة من تحديات ناتجة من استمرار ازمة كورونا فى مصر.

وأكد ابراهيم أن ورقة العمل تتضمن عدة مطالب منها ان يتم مساعدة تلك الشركات من خلال البرامج التى تطرحها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «ايتيدا» والتى تدعم تلك الشركات بمبالغ مالية من خلال تلك البرامج.

واقترح الدكتور عبدالرحمن الصاوى خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ان تقوم الحكومة بسداد مديونياتها للقطاع مشيرا إلى ان ذلك سيحرك الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة وقطاعات اخرى

واضاف الصاوى ان هذا الاجراء لن يكلف الحكومة شيئا حيث انها مديونية على الحكومة وسوف تقوم بسدادها لافتا ان هذا الوقت هو افضل وقت يتم فيه سداد المديونية.

وطالب الصاوى الحكومة بدفع جزء من العقود القائمة حاليا وتقوم بتنفيذها الشركات كدفعة مقدمة لتحريك السوق حتى لا تتعرض الشركات لمشاكل كبيرة فى ظل الازمة الراهنة.

وقال المهندس حسام الجمل رئيس احدى الشركات العاملة فى تكنولوجيا المعلومات انه يجب توحيد الجهود بين منظمات المجتمع المدنى والتى يجب ان يكون لها دور حقيقى فى اوقات الازمات لتحديد افضل الحلول لمواجهة تلك الازمة.

واضاف الجمل ان المنظمات الممثلة للقطاع قادرة على تحديد روية معبرة عن اعضائها وكيف تتكامل مع رؤية الدولة واهمية ونوعية دعم الشركات الاعضاء لتحقيق الاهداف من استثمار وعمالة وتعميق التصنيع المحلى وزيادة الانتاجية والتصدير.

وطالب رئيس احدى الشركات بضرورة ان تبادر الحكومة بتأجيل دفع الضرائب والتأمينات الاجتماعية للشركات لمدة 4 أشهر لحين الانتهاء من الازمة الحالية بهدف تخفيف الاعباء عن تلك الشركات.

فيما طالب رئيس احدى الشركات العاملة فى قطاع الاتصالات بضرورة دعم شركات القطاع سواء كانت شركات كبيرة او صغيرة او متوسطة بمليار جنيه فى شكل برامج ودعم مبادرة دعم الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر او من خلال برنامج المساندة التصديرية للشركات المصرية او برنامج القدرة التنافسية لاتاحة التمويل لشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وتبدأ هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» يوم الاربعاء المقبل صرف المستحقات من برنامامج المساندة التصديرية لـ 15 شركة من الشركات متناهية الصغر والصغيرة على ان تقوم بصرف مستحقات 15 شركة اخرى فى نهاية الشهر وفقا لمصدر مطلع.

وتابع المصدر أن «إيتيدا» ستقوم فى شهر مايو بصرف مستحقات لـ 30 شركة أخرى وتستمر الشركة فى صرف المستحقات تباعا كل شهر 30 شركة من إجمالى الشركات فى البرانامج والبالغ عددها 110 شركات.وكانت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «ايتيدا» أعلنت عن تعجيل إجراءات برنامج المساندة التصديرية لشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك فى إطار حرص الهيئة على مساندة الشركات وتخفيف الآثار السلبية الناجمة عن أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الهيئة أنها ستقوم بتعجيل إجراءات الصرف للشركات لتبدأ فى شهر إبريل الحالى على أن تكون أولوية الصرف للشركات متناهية الصغر والصغيرة والتى يبلغ عددها ٦٩ شركة من إجمالى عدد الشركات التى تقدمت للبرنامج، ثم صرف مستحقات الشركات المتوسطة والكبيرة.

وأشارت المهندسة هالة الجوهرى، الرئيس التنفيذى للهيئة إلى أن سرعة صرف مستحقات الشركات من البرنامج يأتى كأحد الإجراءات العاجلة التى اتخذتها الهيئة لإنعاش سوق تكنولوجيا المعلومات وتخفيف تداعيات الأزمة الحالية، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يستفيد من هذا الإجراء حوالى 110 شركات مصرية وهو إجمالى عدد الشركات التى تقدمت للبرنامج.

وكانت الهيئة تقوم بصرف مستحقات الشركات من المساندة التصديرية فى دورات البرنامج السابقة بنهاية العام المالى وبالتحديد فى شهر يونيو من كل عام.

وقد دعت الشركات للتقدم إلى البرنامج فى شهر فبراير الماضى والذى تحصل بموجبه الشركات المؤهلة على حافز مادى يصل إلى 50% من القيمة المُضافة لعائدات الصادرات المُحصلة خلال عام 2018.

ومن المتوقع ان تقوم الهيئة بدعم الشركات التى تقدمت فى البرنامج العام الحالى والتى يزيد عدد الشركات عن 100 شركة تعمل فى القطاع بما يقرب من 60 إلى 70 مليون جنيه هذا العام مما سيسهم فى حل كبير من الازمة الحالية ويساعد الشركات على تخطى تلك الازمة.

وتقوم هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات باطلاق العديد من البرامج التدريبية للشركات الصغيرة والمتوسطة للتدريب الكترونيا وايضا اطلاق برامج المساندة التصديرية والتى اطلقت منه الدورة العاشرة فبراير الماضى بهدف تشجيع ومساعدة الشركات المحلية العاملة بهذا المجال على تنمية مواردها وتعزيز قدرتها التنافسية ومساعدتها فى خفض تكاليفها المرتبطة بالتصدير.

وتشير إحصائيات الدورة الماضية من البرنامج إلى تصدر خدمات البرمجيات وتطوير تطبيقات المحمول والدعم الفنى للصادرات المصرية بنسبة 40%، فى حين جاءت صادرات خدمات التعهيد ومراكز الاتصال فى المركز الثانى بنسبة 31%، وأخيرا خدمات التسويق الرقمى بالمركز الثالث بنسبة 7% من إجمالى قيمة الصادرات المصرية طبقا لبيانات عائدات صادرات الشركات المحلية المشتركة بالبرنامج عن تلك الفترة.

هالة الجوهري

خالد ابراهيم