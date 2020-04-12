عمرو أديب لمتحدث الصحة: لماذا لا تتيح الوزارة إجراء تحاليل كورونا بمقابل مادي؟ والأخير يرد

توجه الإعلامي عمرو أديب بالسؤال للدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، عن سبب عدم إتاحة الوزارة إجراء تحاليل «pcr» لفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» بمقابل مادي، وإصرار الدولة على تحمل هذا العبء المادي بمفردها.

وأجاب «مجاهد» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء السبت، أن المواطنين يشكون في الإصابة بفيروس كورونا بصورة متكررة، متابعًا: «من الممكن أن يجري التحليل وتخرج النتيجة سلبية ثم يصاب بعدوى كورونا بعد إجراء التحليل بخمس دقائق».

وأضاف أن الأمر لا يتعلق بالنقود التي تتكبدها الدولة لإجراء التحليل وإنما بسياسة متبعة على المستوى الداخلي، مشيرًا إلى أن الدولة لن تجري التحاليل للأفراد العادية كل يوم، وفقًا لذكره.

وذكر أن إتاحة التحليل لكل الأفراد أثبتت فشلها في بعض الدول كإيطاليا، فضلًا عن أن النظام الذي تنتهجه الدولة تتم مراجعته مع منظمة الصحة العالمية، معقبًا: «لن نبخل ولن نحمل أنفسنا فوق الطاقة».

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، تسجيل 145 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»؛ إضافة إلى 11 وفيات؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 1939 إصابة في مصر.

وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد ارتفعت لتصبح 542 حالة، من ضمنهم 426 متعافيًا.