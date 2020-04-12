رغم انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، وما تركه من آثار سلبية في حصد آلاف الأرواح واستنزاف موارد البلاد، إلا أن الفيروس لا يزال يكشف عن آثاره الإيجابية التي يلقي بها على البيئة والطبيعة.

فيما أعلنت وكالة حماية البيئة (EPA) أن تنظيف مواقع النفايات الخطرة، وغيرها من مسببات التلوث قد يتباطأ أو يتوقف أثناء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت الوكالة إنها ستدرس كل حالة على حدٍ، ما إذا كانت ستؤجل أي مشروعات تنظيف، والتي تنفذها شركات خاصة أو حكومات الولايات، والحكومات المحلية بالتنسيق مع وكالة حماية البيئة، وفقًا لموقع "ذا هيل" الأمريكي.

ويمثل الدليل نهجًا مختلفًا عن مذكرة مارس المثيرة للجدل، التي قدمت خيارًا شاملًا للشركات لتعليق مراقبة التلوث إذا تداخل الفيروس مع قدرتها على أداء ذلك.

وقال مدير وكالة حماية البيئة أندرو ويلر في بيان له: "تظل وكالة حماية البيئة ملتزمة بحماية صحة الإنسان والبيئة وذلك للتكيف مع جائحة "كوفيد 19" الآخذة في التطور".

وأضاف: "سيتيح لنا هذا البرنامج الحفاظ على سلامة العمال والمقيمين في هذه المجتمعات، إضافة إلى القدرة على الاستجابة لأي حالة طوارئ تشكل خطرًا وشيكًا على الصحة العامة أو الرفاهية".

وتابع: "ويسمح ذلك الدليل بالتوقف مؤقتًا عن عمليات تنظيف المواقع الملوثة؛ وذلك إذا كان العاملون في الموقع أثبتوا إيجابية للإصابة بالفيروس، وفي حالة إذا كان التباعد الاجتماعي في الموقع غير ممكن تطبيقه، أو إذا كان على العمال دخول منازل أي أشخاص في الحجر الصحي لأداء عملهم؛ حيث سنضع في الاعتبار هذه العوامل مع التهديدات الوشيكة بالتعرض البشري المباشر لأي ملوثات".

من جانبها قالت بيتسي سوذرلاند، مديرة مكتب العلوم والتكنولوجيا بمكتب المياه التابع لوكالة حماية البيئة: "سنؤدي الجهود اللازمة مما يسمح للموظفين المحترفين بتقييم العمل الذي يجب أن يتوقف مؤقتًا للتغلب على هذا الوباء".

كما قالت وكالة حماية البيئة إنها لن تتابع أي غرامات أو عقوبات ضد الشركات التي توقفت عن مراقبة إنتاج التلوث، وبدلاً من ذلك ستراجع حاجة الشركات والعوامل التي ستساعدها في تعليق مراقبة التلوث وذلك للحد من انتشار الوباء.

وقالت ساذرلاند: "إنهم لا يقدمون نفس الحجة التي طرحوها هنا في مذكرة الإنفاذ التنظيمية؛ إذ قالوا إنهم ليس لديهم الوقت للتعامل مع مشكلة التلوث، بل يقولون إنهم سيتعاملون مع هذه المشكلة ويحاولون إيجاد حل لها للتقليل من انتشار الفيروس، وذلك عكس ما جاء في مذكرة شهر مارس".

وقد تكون فرق تنظيف النفايات الخطرة في وضع أفضل لمواصلة العمل أثناء الفيروس؛ وذلك نظرًا لمحاولة القضاء على سرعة انتشار الفيروس والحد من مخاطره.