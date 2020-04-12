محافظ مطروح يقود حملة لإزالة التعديات على أرض الدولة

قاد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأحد، حملة إزالة للتعديات على أراض الدولة على مساحة 400 فدان، بالكيلو 17 في منطقة علوش شرق بمدينة مرسى مطروح.

وشارك في الحملة رجال مركز ومدينة مرسى مطروح، برئاسة اللواء وليد المعداوي رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، بالمعدات واللوادر، مدعومة بقوة تأمين من رجال الشرطة بمديرية أمن مطروح.

وناشد محافظ مطروح، المواطنين، بعدم الانسياق وراء أي إعلانات وهمية أو بيع للأراضي بدون أي سند قانوني، وعدم التعدي على أراض الدولة بدون وجه حق، من خلال تقسيمات للأراض لا أساس قانوني لها.