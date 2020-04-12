220 مليون جنيه أقساطًا يؤجلها «التعمير» ويتخذ عددًا من الإجراءات لمواجهة «كورونا»

أعلن بنك التعمير والإسكان، تأجيل سداد أقساط القروض لمدة 6 أشهر بدون احتساب أى عوائد أو عمولات تأخير على العملاء وفقا لتعليمات البنك المركزى.

وقال حسن غانم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، أن إجمالى الأقساط الشهرية لقروض التمويل العقارى والسيارات تقدر بنحو 220 مليون جنيه موزعة بواقع ١١٢ مليون جنيه شهريا للتمويل العقارى، فى حين بلغت حجم محفظة قروض السيارات والتى تم تأجيل أقساطها ١٠٨ ملايين جنيه.

وأكد حسن غانم أنه نظرا للظروف الطارئة التى تمر بها البلاد لمواجهة فيروس كورونا، وحرصا منه على صحة العملاء والعاملين على حد سواء، وفى إطار توجهات البنك المركزى فى هذا الشأن، اتخذ البنك عدة إجراءات منها ما يلى:

ــ تخفيض قوة العاملين على مستوى البنك لنسبة تصل إلى ٥٠% مع منح إجازات مدفوعة الأجر.

ــ توفير أدوات تعقيم شخصية للعاملين والفروع والقطاعات المركزية.

ــ نشر التوعية بين العاملين بكيفية الوقاية من الفيروس.

ــ توفير أجهزة الكاشف الحرارى، وتخفيض عدد العملاء المتواجدين داخل الفرع.

ــ تغذية ماكينات الصراف الآلى بالحدود القصوى، وبشكل مستمر مع الحرص على تعقيم الماكينات بشكل دورى.

كما تم تفعيل حدود السحب اليومية التى أقرها البنك المركزى؛ حفاظا على صحة العملاء، ولتجنب مساؤئ هذه الأزمة.