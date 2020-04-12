بث باليه كارمن وتانجو ومسرحية رجل القلعة على قناة وزارة الثقافة باليوتيوب الثلاثاء

ضمن الكنوز الإبداعية التي تعرضها وزارة الثقافة على قناتها باليوتيوب؛ يُبث في التاسعة مساء الثلاثاء، عرضي باليه كارمن وتانجو لفرقة باليه أوبرا القاهرة يعقبهما مسرحية رجل القلعة تأليف أبو العلا السلاموني وإخراج ناصر عبد المنعم.

باليه كارمن وضع موسيقاه الفرنسي العالمى جورج بيزيه وتدور أحداثه في مدينة إشبيليه عام 1830 حول الفتاة الغجرية المتعالية كارمن التي تسعى لإيقاع الرجال حيث تتودد إلى العريف خوسيه نافارو الذي عشقها فتحول من شرطي بسيط مطيع إلى شقي خارج على القانون بعد أن ضمته لمجموعة من المهربين تعمل معها ليقوده حبه الجارف إلى ساحة الإعدام.

وباليه تانجو وضع موسيقاه كل من استور بياتسولا وليروى اندرسون ويضم مجموعة من المشاهد التي تجمع الباليه الكلاسيكى والحديث مع رقصات التانجو المستلهمة من طبيعة وتاريخ العاصمة الارجنتينية بيونيس أيرس الساحرة لتشكل مزيجا فنيا مبتكرا.

أما مسرحية رجل القلعة من إنتاج المسرح القومي وتتناول قصة تولي محمد علي حكم مصر وتستعرض الكثير من الأحداث التي صاحبت تلك الفترة وبطولة توفيق عبد الحميد، زينب إسماعيل ، أشرف طلبة ، محمود إمام ، هنادي ، شادي الدالي ، سارة عادل ، بسمة سلامة ، ناصر شاهين ، محمود زكي ، ماجدة منير ، معتز السويفي - فاطمة محمد علي ، طارق كامل ، ياسر علي ماهر ، أشرف شكري ، يحيى محمود ، ألفريد كمال ، أشعار إبراهيم عبد الفتاح وموسيقى جمال عطية.