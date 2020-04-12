فريق طبي من جميع التخصصات بسوهاج يتجه لمستشفى العزل في إسنا

قال الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، إن فريق من أطباء المستشفى الجامعي يضم 12 طبيباً وطبيبة من تخصصات " تخدير العناية المركزة، الأمراض الصدرية، الأمراض الباطنة، الأمراض المتوطنة، الباثولوجيا الإكلينيكية، الأشعة قد توجهوا صباح اليوم لمستشفى العزل باسنا لأداء مهمتهم الوطنية في المشاركة لعلاج المصابين بكورونا، وذلك في الفترة من الاحد 12 حتي 26 ابريل الحالي.

وحرص رئيس الجامعة على تواجده مع الفريق قبل مغادرتهم المستشفى الجامعي، حيث أشاد بحرصهم على التواجد في ظل تلك الظروف وبإحساسهم بالمسئولية الوطنية، مطالبًا بضرورة التزامهم بكل تعليمات مكافحة العدوى للحفاظ عليهم من الإصابة.

وأكد أنه تواصل بنفسه مع مدير مستشفى العزل بإسنا والمسؤولين بوزارة الصحة وتأكد من توافر جميع وسائل الحماية الشخصية للأطباء والتي من شأنها ان تمنع العدوي، وتحقق الامان خلال اداء عملهم.

وأوضح رئيس الجامعة، أن الفريق سيخدم في مستشفى العزل 14 يومًا، ثم يعود إلى سوهاج للخضوع للعزل لمدة 14 يومًا اخرى فى أحد الأماكن الفندقية بالجامعة وسيكون مجهزًا تجهيزًا كاملًا للإقامة به فور عودتهم، مؤكدا ان هناك من سيتواصل بشكل يومي مع أسر هؤلاء الاطباء لمعرفة متطلباتهم وتوفير كل احتياجاتهم.

حضر اللقاء الدكتور حسان النعماني عميد كلية الطب، ورئيس مجلس ادارة المستشفى، والدكتور حمدي سعد مدير المستشفى الجامعي.