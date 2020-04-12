قالت مارجريت عازر، عضو مجلس النواب، إنه لا يجوز فرض التبرع على النواب، لأن القانون بهذا الشكل يصبح غير دستوري، لأن مواد الدستور تحمي ملكية الأموال الخاصة، مضيفة أن الرسوم التي يفرضها القانون، إما ضريبة أو رسوم قانونية.

وأضافت «عازر» في مداخلة هاتفية لبرنامج «المصري أفندي» المُذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء اليوم السبت، أنه لا يوجد شيء يجبر أي شخص على التبرع من أمواله الخاصة، منوهة بأن المؤسسة التشريعية، ممثلة في مجلس النواب، هي الأولى التي تقدمت بالتبرع بمبادرة من الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، بمبلغ 20 مليون جنيه لصالح صندوق تحيا مصر، لمواجهة أزمة فيروس (كوفيد- 19).

وأوضحت أن هذا المبلغ المتبرع به هو حصيلة ثلاثة أشهر مكافآت للنواب، بالإضافة إلى جزء من صندوق الخدمات الخاص بهم، لافتة إلى ترحيب جميع النواب بتقديم هذه المساعدات.

وذكرت أن النواب يدفعون مبالغ مالية كبيرة لمساعدة المواطنين، بدءًا من طباعة المطبوعات التوعوية ومرورًا بتوزيع السلع التموينية، وانتهاءًا بالمساهمة في تطهير وتعقيم المنشآت، بالإضافة إلى توزيع المستلزمات الطبية.

وأكدت أن جميع النواب يتحملون كامل المسؤولية، مضيفة أن النواب على تواصل دائم لمساندة الدولة والمواطنين في مواجهة أزمة كورونا.