إجازات مدفوعة الأجر للعاملين.. وتخفيض القيمة الإيجارية للمحال والبازارات

قاعدة بيانات بأسماء ورواتب موظفى الشركات والفنادق والمنشآت السياحية لمساعدة المتضررين



شهدت المحافظات السياحية خلال الأيام الماضية إطلاق العديد من مبادرات الدعم الحكومية والخاصة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا والتى تمثلت فى دعوة عدد من منظمات الأعمال للمستثمرين ورجال الأعمال بمنح إجازة للعاملين مدفوعة الأجر لمدة أسبوعين أو تزيد حسب الحالة وكذلك اعفاء وتخفيض القيمة الإيجارية للمحلات والبازارات والمنشآت السياحية المملوكة لرجال الأعمال بعدد من المحافظات السياحية، وذلك نظرا للظروف الطارئة التى تمر بها البلاد ونتيجة للاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وما تبعه من كساد اقتصادى وتجارى ومراعاة لظروف المواطنين والتخفيف عن كاهل المستأجرين من أصحاب هذه المحلات فى مثل هذه الظروف.

وطالب ائتلاف العاملين بالسياحة بتعميم المبادرات التى قام بها عدد من رجال الاعمال لمساندة العاملين والقطاع لتجاوز تداعيات هذه الازمة بأقل الخسائر الممكنة.

وانتهت الغرف السياحية الخمس «شركات – فنادق – غوص ــ منشآت سياحية – عاديات وبازارات» من تجميع بيانات جميع العاملين بالقطاع ورواتبهم مستوفية جميع البيانات حتى يتسنى للغرف إرساله للجهات المختصة لبحث كيفية دعم هؤلاء العاملين ودعم الفئات المتضررة من العاملين بقطاع السياحة.

وتداول عدد من نشطاء على شبكة التواصل الاجتماعى فيسبوك الإجراءات التى اتخذها عدد من رجال الأعمال ومستثمرى السياحة للحفاظ على العمالة ووجهوا لهم التحية على ما قدموه لهم من الحفاظ على جميع مكتسباتهم.

وأكد النشطاء أن عددا من رجال الاعمال من مستثمرى السياحة قررعدم الاستغناء ومنع التصفية لأى عامل حتى ولو تم تعيينه من يوم واحد قبل الازمة وكذلك منح كل العاملين إجازات والمرتب كاملا مع رسوم الخدمة بنسبة ١٢٪ ثابتة لمدة ٤ شهور. وانتهى مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية برئاسة عادل المصرى من تلقى بيانات المنشآت السياحية التى تضم عدد العاملين المؤمن عليهم بكل منشآة، وحجم مرتباتهم وذلك من خلال استيفاء المنشآت للنموذج المعد لهذا الغرض

وقامت الغرفة بتجميع وحصر هذه البيانات تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية والقرارات التى اتخذتها الحكومة المصرية لدعم الفئات المتضررة من العاملين بقطاع السياحة.

وقرر اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء تخفيض القيمة الايجارية لأصحاب المحلات التى تم التعاقد بها مع المحافظة بنسبة 75 % ابتداء من أول ابريل ولمدة 3 شهور.. كما قرر مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار برئاسة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، فى اجتماعه الأخير بإعفاء جميع الكافيتريات والبازارات التابعة للمجلس الأعلى للآثار الموجودة بالمتاحف والمواقع الأثرية من دفع الايجارات لحين انقضاء الأزمة وعودة الحركة السياحية.

وأشاد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بالمبادرات الخيرية والإيجابية التى قام بها عدد من مستثمرى السياحة بجنوب سيناء ومنهم حسام الشاعر رئيس مجلس إدارة شركات صن رايز للمنتجعات السياحية ورئيس غرفة شركات السياحة.. مشيدا باستجابته السريعة وإعفاءة التام للقيمة الايجارية للمحلات والبازارات بمنتجعات صن رايز خلال شهر أبريل 2020.

وقال الخبير السياحى هانى بيتر عضو غرفة شركات السياحة ورئيس شركة برايت ستار للسياحة إنه انطلاقًا من الحالة الاقتصادية التى تعيشها البلاد وموقف العاملين بالسياحة لحين القضاء على فيروس كورونا المستجد اتخذت الشركة عدة قرارات منها منح أى مرشد أو مندوب عمل لدينا قرض صغير فى حال طلبه حتى تمر الأزمة. بالاضافة إلى استمرار التأمين على كل العاملين بالشركة حتى أثناء الإجازات المفتوحة.. كما قررت إدارة الشركة سداد مرتب كل موظف عائل لأسرة ولديه التزامات دون تأثر بالأحداث الراهنة وكذلك سداد مرتبات السائقين بالكامل دون استقطاع أى مبالغ خاصة بالتأمينات وخلافة.

وأكد هانى بيتر أن العمالة هى العمود الفقرى فى القطاع السياحى وجزء أساسى من الاستثمارات. موضحا أن الكوادر البشرية أساس أى مشروع اقتصادى وأنه يأمل أن تنتهى الأزمة الحالية قريبا التى تسببت فى وقف حركة السياحة والسفر وعرض مصالح العاملين بالقطاع لمخاطر كبيرة.