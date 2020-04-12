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«سيمنس» الألمانية لا تعتزم شطب وظائف رغم أزمة كورونا

برلين - د ب أ
نشر فى : الأحد 12 أبريل 2020 - 5:01 ص | آخر تحديث : الأحد 12 أبريل 2020 - 5:01 ص

أعلنت شركة "سيمنس" الألمانية العملاقة للصناعات الإلكترونية والهندسية، أنها لا تعتزم شطب وظائف لديها رغم تداعيات أزمة جائحة كورونا على أعمالها.

وقال رئيس الشركة، جو كيزر، في تصريحات لصحيفة "باساور نويه بريسه" الألمانية، إنه لا يستبعد إحالة المزيد من الموظفين إلى نظام العمل بدوام جزئي، المدعوم من الدولة، والذي انتقل إليه بالفعل نحو 1600 موظف لدى الشركة البالغ إجمالي موظفيها 120 ألف موظف.

وأضاف كيزر: "لن يرحل أي شخص عن شركة سيمنس بسبب التقلبات المؤقتة في التوظيف".

وأوضح كيزر في تصريحاته التي تناقلتها وكالة "بلومبرج" للأنباء: "الوضع حاليا مختلف عما كان عليه عندما اضطرت الشركة إلى تكييف أعمالها مع تغييرات هيكلية، مثل التحول من الوقود الأحفوري إلى الطاقة المتجددة في تكنولوجيا محطات الطاقة"، وقال: "ولكن في أزمة مؤقتة، مثل تلك، لا شك في أنه بإمكاننا تجاوز ذلك معا!".


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