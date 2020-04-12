ضبط طالب يدخن سيجارة أثناء الصلاة وتوثيقه الواقعة بالفيديو

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تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من ضبط أبطال مقطع فيديو تدخين سيجارة أثناء أداء الصلاة بالبحيرة وجارى عرضهم على النيابة العامة.

رصدت المتابعة الأمنية تداول أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" مقطع فيديو - يظهر فيها قيام أحد الصبية بتدخين سيجارة أثناء أداء الصلاة مع وجود أصوات خاصة بأصدقائه تتضمن تعليقهم على ذلك فى سخرية وإستهزاء .

وأمكن أجهزة الأمن من تحديد هوية الصبى الذى يظهر بمقطع الفيديو طالب بالصف الثانى الثانوى الصناعى ومقيم بمدينة الرحمانية بالبحيرة وتم ضبطه وقرر بأن الفيديو خاص به وأن الأصوات خاصة بصديقيه (طالبين بالصف الثانى الثانوى ومقيمان بمدينة الرحمانية) وذلك أثناء قيامهما بتصويره .

وأمكن ضبطهما وضبط 3 هواتف محمول خاصة بالمذكورين والمستخدمه فى تصوير ونشر الفيديو وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .