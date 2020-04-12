الألمان يرشقون الفرنسيين بالبيض بسبب كورونا

-ألمانيا تدين الأعمال المعادية للفرنسيين في المناطق الحدودية

تعرض الفرنسيون، على المناطق الحدودية بين ألمانيا وفرنسا، للإهانات والبصق ورشقهم بالبيض لعدة أسابيع بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في فرنسا أكثر من ألمانيا، فيما أدانت برلين تلك الأعمال العدائية.

وأدان وزير الخارجية الألماني هيكو ماس، السبت الهجمات المتكررة أو المضايقات التي تعرض لها الفرنسيون لعدة أسابيع عبر نهر الراين، عبر تحركهم في المناطق الحدودية، الأقل تأثراً بـ"كوفيد-19"، بحسب صحيفة "ويست فرانس" الفرنسية.

وقال ماس في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "فيروس كورونا ليس له جنسية. نفس الشيء مع كرامة الإنسان. من المؤلم أن نرى كيف يتم إهانة أصدقائنا الفرنسيين والهجوم عليهم بسبب كوفيد-19، مثل هذا السلوك غير ممقبول، نحن في نفس القارب!".

من جهته، قال وزير الاقتصاد في سارلاند، وهي المنطقة المتاخمة للشرق الفرنسي الكبير، أنكي ريلهلينجر الذي اعتذر مؤخرًا نيابة عن ألمانيا "ينزف قلبنا في سارلاند أمام الحدود المغلقة مع فرنسا ولوكسمبورج. نسمع أن الفرنسيين مهانون وأن البيض يلقى عليهم. أي شخص يفعل ذلك يخالف صداقة شعوبنا".