رئيس الوزراء البريطاني يغادر المستشفى بعد تعافيه من كورونا

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غادر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأحد، المستشفى عقب تعافيه من فيروس كورونا المستجد.
وحسبما ذكرته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، منذ قليل، إن رئيس الوزراء لن يعود إلى ممارسة عمله بشكل فوري.