 رئيس الوزراء البريطاني يغادر المستشفى بعد تعافيه من كورونا - بوابة الشروق
الأحد 12 أبريل 2020 3:45 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

رئيس الوزراء البريطاني يغادر المستشفى بعد تعافيه من كورونا

نور رشوان
نشر فى : الأحد 12 أبريل 2020 - 3:10 م | آخر تحديث : الأحد 12 أبريل 2020 - 3:10 م

غادر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأحد، المستشفى عقب تعافيه من فيروس كورونا المستجد.

وحسبما ذكرته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، منذ قليل، إن رئيس الوزراء لن يعود إلى ممارسة عمله بشكل فوري.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك