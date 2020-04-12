مدافع الوداد : شائعات مفاوضاتي مع الأهلي أو الزمالك وهمية

أعرب محمد الناهيري، نجم الوداد المغربي، عن استغرابه للأخبار التي تم تدوالها بشكل كبير، خلال الساعات الماضية بشأن مفاوضاته لفريقي الأهلي والزمالك المصريين.

وقال الناهيري في تصريحات لموقع « le360»: "لم أدلي بأي تصريح لأي وسيلة إعلامية سواء محلية أو عربية، ولم أدخل في مفاوضات مع أي فريق، احتراما للعقد الأخلاقي قبل الاحترافي الذي يربطني بالنادي الأحمر وجماهيره الغفيرة".

وأضاف مدافع الوداد: "تعمد نشر الصحافة المصرية لنشر أخبار مفاوضات وهمية مع مسؤولي الأهلي المصري، هي خطوة في التشويش على استعداداته للمباراة القوية التي ستجمع فريقه الوداد بالأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا".

وتابع الناهيري، أنه يحترم فريق الوداد وجماهيره الوفية، وأنه مرتبط بالفريق الأحمر لنهاية الموسم الحالي، وأن كل تركيزه حاليا منصب في مواصلة تداريبه بالحجر الصحي، تحسبا لعودة المنافسات الكروية.

واختتم الناهيري حديثه بالقول: "الآن لا حديث سوى عن جائحة كورونا متمنيا أن يتجاوز المغرب وباقي شعوب العالم هذه الفترة العصيبة ويتمكنوا من التغلب على فيروس كورونا، من خلال تنفيذ بالنصائح والإرشادات من الجهات المختصة لتجنب شر العدوى".