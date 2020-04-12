مسؤولون بحكومة هونج كونج يواجهون تقليصا 20% في رواتبهم السنوية

يواجه مسؤولون كبار بحكومة هونج كونج تقليصا بنسبة 20% في رواتبهم السنوية، من خلال استقطاعات الدخل الطوعية والتبرعات التي تم الإعلان عنها سابقا، طبقا لما قاله وزير المالية، بول شان لوسائل الإعلام اليوم الأحد.

وقال شان للصحفيين في أعقاب مقابلة مع قناة إذاعية محلية، إن جزء من الدخل سيتم التبرع به إلى منظمة "شيست أوف هونج كونج" الخيرية وسيتجه الباقي إلى خزائن الحكومة، طبقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

وفي المقابلة الإذاعية، قال شان إنه ليس لديه خطط لرفع الإجراءات الخاصة بالملكية، التي تم تبنيها قبل أعوام، والتي تهدف إلى تهدئة سوق العقارات، مضيفا أن الحكومة تتوقع تراجع مبيعات الأراضي والإيرادات الضريبية بالمدينة.

كانت الرئيسة التنفيذية لهونج كونج، كاري لام قد أعلنت الأسبوع الماضي عن خطة تحفيز جديدة بقيمة 137.5 مليار دولار هونج كونجي (17.7 مليار دولار أمريكي) لدعم الاقتصاد المتدهور بسبب تفشي فيروس كورونا.