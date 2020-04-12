طارق شوقي لـ«طلاب الثانوية العامة»: ذاكروا المنهج واتركوا الإجراءات الصحية لنا

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة لا تترك مجالا لتداول الشائعات والتساؤلات، وذلك عن طريق إصدار بيانات مستمرة لكل إجراء تتخذه.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، المذاع عبر القناة المصرية الأولى، يوم السبت، أن امتحانات الثانوية العامة في موعدها المقرر، ولا يوجد تغيير في الجدول، مطمئنًا الطلاب: «ذاكرو المنهج المتفق عليه، واتركوا الانشغال بالإجراءات الصحية للوزارة».

وتابع أن الوزارة تساعد الطلاب من خلال المنصة الإلكترونية، حيث تبثُ شرح وتوضيح للمناهج التي تم دراستها خلال فترة ما قبل تعليق الدراسة، وتحميل فيديوهات لمن فاته الشرح المباشر على قناة «يوتيوب».

وأشار إلى أن الإجراءات الوقائية المتعلقة بصحة الطلاب في أداء الامتحانات، سيتم الإعلان عنها في منتصف شهر مايو المقبل، وفقًا لمستجدات فيروس كورونا، وظهور رؤية واضحة له.

وأوضح أن الحل الأمثل هو إجراء الامتحانات، مع أخذ جميع الضوابط الصحية، لأن أي إجراء أخر من إلغاء اختبارات لثانوية العامة سيضر بمصلحة الطالب، متابعًا «الذين يطالبون بإلغاء امتحانات الثانوية العامة هو أو من سيعترضون على التحاق الطلاب بالجامعات، لأنه لا يوجد وقت لإيجاد آلية تحدد إمكانية دخول الطالب بتخصصات الجامعة».