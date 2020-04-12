كوريا الجنوبية: 32 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع الاجمالي لـ10 آلاف و512

أعلنت مراكز كوريا الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس "كورونا" ارتفع بمقدار 32 حالة ، ليصل الإجمالي إلى 10 آلاف و512 حالة.

وأضافت المراكز- في بيان نقلته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية- "يظهر معدل الزيادة اليومية لعدد الإصابات الجديدة بكورونا في كوريا الجنوبية تباطؤ في الآونة الأخيرة.. حيث تم تسجيل 47 إصابة جديدة يومي 6 و7 أبريل، و53 حالة في يوم 8 أبريل، و30 حالة في 11 أبريل"، ومن بين الحالات الجديدة جاءت 3 حالات في سول العاصمة، و4 حالات في إقليم كيونجكي، وحالة واحدة في مدينة إنتشون.

وسجلت مدينة دايجو حالتي إصابة جديدتين.. وجاءت 3 حالات في إقليم كيونج سانج الشمالي وحالة واحدة في إقليم تشونج تشيونج الجنوبي، وتم تأكيد 18 حالة إصابة جديدة من خلال إجراءات الحجر الصحي في المطارات.

وذكرت المراكز أن من بين حالات الإصابة الجديدة، بلغ عدد الحالات القادمة من الخارج 24 حالة وجاءت 8 حالات من انتقال العدوى داخليا، لافتا إلى ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بكورونا بمقدار 3 حالات ليصل الاجمالي إلى 214 حالة.