قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، إن غرفة عمليات الوزارة تلقت تقرير المحافظين عن إزالة ما يفوق 150 حالة تعدٍ جديدة على أملاك الدولة، ليصل إجمالي الإزالات إلى 600 حالة، مضيفًا أنه تم استعادة نحو مليون و500 متر مربع.

وأضاف «قاسم» في مداخلة هاتفية لـ«القناة الأولى المصرية»، اليوم الأحد، أن حالات الإزالة منذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإزالة مخالفات البناء والتعدي على أملاك الدولة، وصلت إلى 5650 حالة بإجمالي 50 ألف متر مربع، متابعًا أنه تم إزالة 300 حالة تعدٍ جديدة على أراضي زراعية، ليصل الإجمالي إلى 2400 حالة إزالة، بمساحة تتجاوز 1300 فدان.

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية إلى أن حملات الإزالة من شأنها الحفاظ على ترسيخ هيبة الدولة المصرية، مضيفًا أنها تسعى لمنع استغلال بعض ضعاف النفوس للظروف التي تمر بها الدولة في مكافحة فيروس كورونا؛ للتربح بطريقة غير مشروعة.

كان مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، كشف عن توجيه رئاسي بإحالة أي مخالفة بناء أو تعدٍ على أملاك الدولة للنيابة العسكرية، وفقًا لقانون الطوارئ، وحذر مدبولي من استغلال الظرف الراهن وتعامل الدولة مع تداعيات وباء كورونا في التربح عبر البناء العشوائي.