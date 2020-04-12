 مسجد ببني سويف يوفر 24 مقبرة وسيارة لنقل ضحايا فيروس كورونا - بوابة الشروق
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مسجد ببني سويف يوفر 24 مقبرة وسيارة لنقل ضحايا فيروس كورونا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
حازم الخولي
نشر فى : الأحد 12 أبريل 2020 - 7:55 م | آخر تحديث : الأحد 12 أبريل 2020 - 7:55 م

أعلن المستشار أحمد عبدالجواد، رئيس مجلس إدارة مسجد عمر بن عبدالعزيز، بمدينة بني سويف، عن وجود مقابر صدقة لعموم المسلمين وحالات فيروس كورونا تحت تصرف المحافظة ومديرية الصحة، مشيرا إلى أنه تم توفيرها من المتبرعين.

وقال رئيس مجلس إدارة المسجد: "وفرنا 24 مقبرة لضحايا فيروس كورونا، وعرضناها على المحافظة ومديرية الصحة، كما أننا تركنا سيارة نقل الموتى لنقل ضحايا كورونا إلى المقابر أو أي مكان تقرره الصحة ببني سويف".

ووجه الدعوة للجميع للمساهمة في تجميع العمل المجتمعي لرفعة ونفع بلدنا، لافتا إلى أن المستشفيات في حالة احتياج شديد، مؤكدا: "لو اجتمعنا سويا هنقدر نعمل حاجه".

وأشار إلى أن الإصابة بفيروس كورونا ليست وصمة عار، وهو مرض كأي مرض، وكل إنسان معرض للإصابة به، ونتائج إخفاء الإصابة به كارثية، داعيا إلى ضرورة تقديم الدعم لكل مُصابي كورونا وأُسرهم وجنود هذه المعركة من أطباء وممرضين.


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