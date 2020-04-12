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أعلن لاعبو وإدارة وجهاز فنى نادى بيراميدز بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير عن دعم الجيش الأبيض من الأطقم الطبية بصعيد مصر، وذلك بتوفير حوالى 500 ألف وحدة من المستلزمات الطبية الأساسية لمستشفيات العزل بمحافظات قنا والأقصر لمواجهة فيروس كورونا.

وقام المهندس ممدوح عيد المدير التنفيذى لنادى بيراميدز بالإعلان عن قرار اللاعبين وإدارة النادى والجهاز الفنى بتوجيه الدعم لأبطال مصر من الجيش الأبيض إيمانا بقيم المشاركة المجتمعية، واستكمالا لدور نادى بيراميدز الريادى بالقطاع الرياضى لدعم المجتمع المصرى خاصة فى الظروف الحالية.

ووجه عيد الدعوة لباقى أندية الدورى المصرى لاستكمال منظومة الدعم الرياضى لمحاربة فيروس كورونا.

تأتى هذه المبادرة تضامنا مع جهود الحكومة المصرية فى مواجهة الأزمة التى يمر بها العالم ومصر من انتشار فيروس كورونا، وذلك من خلال تكاتف جميع القطاعات والمجتمع المدنى لمجابهة التحديات التى يواجها المجتمع فى ظل تلك الازمة.