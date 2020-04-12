 بريطانيا تتخطى حاجز الـ 10 آلاف وفاة بسبب كورونا - بوابة الشروق
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بريطانيا تتخطى حاجز الـ 10 آلاف وفاة بسبب كورونا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
نشر فى : الأحد 12 أبريل 2020 - 5:34 م | آخر تحديث : الأحد 12 أبريل 2020 - 5:35 م

أعلن مسؤولون في بريطانيا، اليوم الأحد، أن عدد حالات الوفاة في المستشفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ارتفع إلى 10352 بعد تسجيل 657 حالة جديدة.

ووفقا لصحيفة ذي صن البريطانية، أن من بين هذه الوفيات الجديدة 42 مريضا لم يعانوا من مشكلات صحية معروفة أخرى.
جدير بالذكر أن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، قد خرج من مستشفى في لندن بعد إصابته بفيروس كورونا، حيث قضى أمس السبت ليلته السابعة في مستشفى سانت توماس في العاصمة البريطانية، بعد دخوله إليه يوم الأحد الماضي إثر تدهور حالته الصحية، في أعقاب 10 أيام من العزل الذاتي المنزلي بعد النتيجة الإيجابية للإصابة بالفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس الماضي، مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

وتجاوز عالميا عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، المليون و792 ألف إصابة، ونحو 110 ألف حالة وفاة، فيما قارب عدد المتعافين 410 ألفا.


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